Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 20-24 января

27 января 2020 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (20-24 января) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 66,7 доллара за баррель, что на 0,98 доллара ниже показателя предыдущей недели, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 68,32 доллара за баррель, минимальная – 64,37 доллара.

На минувшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 58,18 доллара за баррель, что на 2,95 доллара ниже показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 59,75 доллара за баррель, минимальная – 56,17 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 62,35 доллара за баррель, что на 5,51 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 64,42 доллара за баррель, минимальная – 59,83 доллара за баррель.

(Автор: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav2105

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