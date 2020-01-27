Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск в текущем году не осуществлялась

27 января 2020 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В текущем году Госнефтекомпания SOCAR не транспортировала азербайджанскую нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Об этом сообщил Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, у компании имеется возможность осуществлять экспорт нефти по разным маршрутам и использование нефтепровода Баку-Новороссийск в будущем также предоставляется возможным.

Причина прекращения транспортировки нефти по данному нефтепроводу не была названа.

Отметим, что Баку—Новороссийск это трубопровод для транспортировки каспийской нефти к российскому порту Новороссийск, расположенному на берегу Чёрного моря. Общая длина нефтепровода 1 330 километра, из них 231 километр проходит по территории Азербайджана.

По состоянию на 2013 год трубопровод контролируется российской компанией «Транснефть». Нефть, прокачиваемая по трубопроводу, продаётся в Новороссийске под маркой Urals.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 20-24 января
Энергетика 09:56
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 09:48
SOCAR рассчитала объем полученных дивидендов в 2020 году
Финансы 25 января 16:16
Оглашен объем переработанной нефти в минувшем году
Энергетика 25 января 12:42
Программа NAMA - большой вклад в выполнение обязательств по Парижскому соглашению
Энергетика 24 января 15:36
SOCAR нарастила объемы экспорта газа в Грузию
Энергетика 24 января 12:31
Лента новостей
AZAL о причине приостановки в феврале рейсов Баку-Пекин-Баку
Транспорт 13:33
В прошлом году в Турции зарегистрировано около тысячи иранских компаний
Бизнес 13:33
Иранская нефтяная компания Парс наращивает объём хранилищ газоконденсата
Энергетика 13:29
Малайзия не будет пускать в страну граждан КНР из Уханя из-за вспышки пневмонии
Другие страны 13:24
Китай приостановил отправку за рубеж групп туристов из-за коронавируса
Китай 13:17
В Узбекистане растет среднемесячная заработная плата
Финансы 13:16
S&P прогонозирует рост ВВП Азербайджана
Финансы 13:13
Все началось с "Волшебного халата" – В Баку ярко отметили 70-летие Алмаз Мустафаевой (ФОТО)
Культура 13:10
Крупная коммуникационная компания поможет в налаживании спутниковой связи в Казахстане
ИКТ 13:06