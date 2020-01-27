Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск в текущем году не осуществлялась

БАКУ/Trend/ - В текущем году Госнефтекомпания SOCAR не транспортировала азербайджанскую нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Об этом сообщил Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, у компании имеется возможность осуществлять экспорт нефти по разным маршрутам и использование нефтепровода Баку-Новороссийск в будущем также предоставляется возможным.

Причина прекращения транспортировки нефти по данному нефтепроводу не была названа.

Отметим, что Баку—Новороссийск это трубопровод для транспортировки каспийской нефти к российскому порту Новороссийск, расположенному на берегу Чёрного моря. Общая длина нефтепровода 1 330 километра, из них 231 километр проходит по территории Азербайджана.

По состоянию на 2013 год трубопровод контролируется российской компанией «Транснефть». Нефть, прокачиваемая по трубопроводу, продаётся в Новороссийске под маркой Urals.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav2105

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