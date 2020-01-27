В Грузии пройдет Энергетическая Неделя

БАКУ/Trend/ - 28 января 2020 года министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава откроет Энергетическую Неделю Грузии 2020 (Energy Week Georgia 2020), сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, в Международном энергетическом инвестиционном форуме примут участие более 300 гостей из 15 стран мира.

Энергетическая Неделя Грузии – это международный инвестиционный форум, в котором примут участие такие энергетические компании, как Total Eren (Франция), Acciona Energia (Испания), NBT AS (Норвегия), Çalık Enerji (Турция), Masdar (Объединенные Арабские Эмираты), Scatec Solar (Норвегия), Grupo Cobra (Испания), GS E&C (Южная Корея) и т. д.

В церемонии открытия Энергетической Недели Грузии 2020 также примут участие региональный директор Европейского банка реконструкции и развития по Южному Кавказу Катарина Бьорлин Хансен и руководитель регионального представительства Европейского инвестиционного банка на Южном Кавказе Мачие Чура.

Мероприятие пройдет в отеле Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace.

Организатором мероприятия является консалтинговая компания Invest In Network, штаб-квартира которой находится в Великобритании. Компания занимается предоставлением услуг энергетического консалтинга на развивающихся рынках.

В рамках Энергетической Недели будут обсуждаться вызовы, существующие в энергетической сфере Грузии; решения, принятые для усиления энергобезопасности страны; стимулирование освоения возобновляемых источников энергии; мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, а также реформа энергетического сектора и крупные инвестиционные проекты.

Также на мероприятии коснутся вопросов укрепления международного сотрудничества в сфере энергетики.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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