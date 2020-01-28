В Казахстане ведутся работы по возобновлению экспорта нефти в Китай

БАКУ /Trend/ - На сегодня экспорт казахстанской нефти в Китай по системе нефтепроводов компании «КазТрансОйл» не возобновлен в полном объеме, сказал первый вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

«Сегодня речь идет только о частичном восстановлении качества нефти», - сказал Журебеков.

Он добавил, что, начиная с 22 января, начался прием кондиционной нефти с АО "СНПС - Актобемунайгаз".

Напомним, что 16 января 2020 года при приеме нефти АО «СНПС - Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов «КазТрансОйл» было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции. В тот же день был остановлен прием нефти от «СНПС - Актобемунайгаз». С учетом снижения объемов нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, министерство энергетики скорректировало график поставок нефти в январе 2020 года на нефтеперерабатывающие заводы страны, в то же время сократив экспорт казахстанских производителей в направлении Китая.

Согласно сообщению «КазТрансОйл», транзит российской нефти в Китай по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» не остановлен и осуществляется в полном соответствии с договорными обязательствами и нормами качества в рамках ГОСТ.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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