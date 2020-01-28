Казахстан не ведет переговоры с РФ о поставках нефти в Беларусь

28 января 2020 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан не ведет с Россией переговоров о возможных поставках казахстанской нефти в Беларусь, сказал первый вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

«Мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в Беларусь через систему "Дружба" была инициативой Беларуси. Мы считаем, что этот вопрос должен решаться между Беларусью и Россией», - сказал Журебеков.

По его словам, на данный момент обсуждаются возможности поставки нефти в Беларусь железнодорожным путем, по нефтепроводу «Атырау – Самара» и по системе «Дружба».

Как ранее сообщал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, предварительное соглашение о поставках казахстанской нефти и нефтепродуктов в Беларусь было подписано в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан.

Тогда же стало известно, что Казахстан планирует поставлять в Беларусь от одного до 3,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Как ранее сообщал вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, Казахстан рассчитывает подписать соглашение о поставках в начале 2020 года.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Банк развития Казахстана нацелен на расширение портфеля проектов ВИЭ
Энергетика 10:46
В Казахстане ведутся работы по возобновлению экспорта нефти в Китай
Энергетика 10:00
Казахстанское "Мангистауэнергомунай" закупит электроматериалы
Тендеры 09:33
Как будут модернизировать КПП на границе Казахстана и России?
Транспорт 27 января 18:01
Выросло число деловых поездок из Турции в Казахстан
Турция 27 января 16:39
Еще один мировой производитель привлечен к перевозкам по линии Баку-Тбилиси-Карс (ФОТО)
Транспорт 27 января 16:24
Лента новостей
Прямые авиарейсы из Китая в Грузию отложены
Грузия 11:04
Спрогнозирован объем добычи нефти с ряда месторождений
Энергетика 10:59
Туркменистан проведет международный инвестфорум
Бизнес 10:57
Азербайджан и Украина обсудят сотрудничество в энергосфере
Энергетика 10:49
Азербайджанский исполнитель на красной дорожке церемонии награждения "Грэмми" (ФОТО)
Звёздный мир 10:47
Банк развития Казахстана нацелен на расширение портфеля проектов ВИЭ
Энергетика 10:46
Ровнаг Абдуллаев переизбран на пост президента АФФА
Общество 10:45
Пассажиры могут вернуть авиабилеты без штрафа в связи с распространением коронавируса в Китае
Транспорт 10:33
США эвакуируют из Уханя около 200 человек
США 10:32