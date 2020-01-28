Казахстан не ведет переговоры с РФ о поставках нефти в Беларусь

БАКУ /Trend/ - Казахстан не ведет с Россией переговоров о возможных поставках казахстанской нефти в Беларусь, сказал первый вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

«Мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в Беларусь через систему "Дружба" была инициативой Беларуси. Мы считаем, что этот вопрос должен решаться между Беларусью и Россией», - сказал Журебеков.

По его словам, на данный момент обсуждаются возможности поставки нефти в Беларусь железнодорожным путем, по нефтепроводу «Атырау – Самара» и по системе «Дружба».

Как ранее сообщал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, предварительное соглашение о поставках казахстанской нефти и нефтепродуктов в Беларусь было подписано в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан.

Тогда же стало известно, что Казахстан планирует поставлять в Беларусь от одного до 3,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Как ранее сообщал вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, Казахстан рассчитывает подписать соглашение о поставках в начале 2020 года.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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