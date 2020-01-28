Банк развития Казахстана нацелен на расширение портфеля проектов ВИЭ

БАКУ/Trend/ - Являясь одним из ключевых игроков в области поддержки проектов возобновляемой энергетики, Банк развития Казахстана (БРК) стремится расширить портфель данных по проектам и готов софинансировать создание "зеленых" мощностей казахстанской электроэнергетики, рассказали Trend в БРК.

Согласно информации, потенциал Казахстана по ветровой и солнечной энергетике значительно превышает текущий уровень потребления по стране.

Так, по некоторым оценкам, потенциал производства солнечной энергии в стране находится на уровне 3,9-5,4 миллиарда кВтч в год, в то время "потолок" ветроэнергетики в несколько сотен раз выше и равен 920 миллиардам кВтч в год.

Напомним, на данный момент в Казахстане действует 90 объектов ВИЭ суммарной мощностью 1050,1 мВт, в том числе 19 ветровых электростанций – 283,8 мВт; 31 солнечная – 541,7 мВт; 37 гидроэлектростанций – 222,2 мВт; три биоэлектростанции – 2,42 мВт. С начала 2019 года в Казахстане был введен в эксплуатацию 21 возобновляемый источник энергии (ВИЭ) суммарной мощностью 504,55 мВт.

Что касается самого БРК, то он использует модель проектного финансирования в проектах ВИЭ: инвестор кредитует проект с тем условием, что основным источником выплаты заемных средств служат потоки денежных поступлений от реализации проекта. Финансирование предоставляется в национальной валюте Казахстана (тенге), что критически важно для проекта, денежные потоки которого тоже номинированы в тенге.

На данный момент БРК уже реализовал четыре проекта по ВИЭ: ВЭС "Астана Expo-2017" мощностью 50 мВт и стоимостью 44 миллиарда тенге (115,9 миллиона долларов) в поселке Костомар Акмолинской области, СЭС в районе Капшагая Алматинской области, мощностью 100 мВт и стоимостью 26,3 миллиарда тенге (69,3 миллиона долларов), СЭС "Жылга" в Туркестанской области мощностью 20 мВт и стоимостью 13 миллиарда тенге (34,2 миллиона долларов), ГЭС Тургусун-1 в Восточно-Казахстанской области мощностью 25 мВт и стоимостью 13,4 миллиарда тенге (35,3 миллиона долларов).

Как прокомментировал ситуацию председатель правления БРК Абай Саркулов, активное участие иностранных инвесторов в реализации проектов ВИЭ стало возможным благодаря принятой правительством Казахстана правовой базе.

"Правовая база предусматривает устойчивые контракты с фиксированными тарифами, возможности получения кредитов в формате проектного финансирования и наличию тенговой ликвидности для кредитования таких проектов, что снижает требования по предоставлению обеспечения и исключает валютные риски, поэтому БРК открыт для сотрудничества с инвесторами", – подчеркнул Саркулов.

Он отметил, что имея поддержку правительства Казахстана, сам банк готов развивать финансирование и в проектах государственно-частного партнерства в связи с наличием на сегодняшний день больших перспектив для его развития в Казахстане.

АО "Банк Развития Казахстана" - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие привлечению внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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