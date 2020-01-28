Азербайджан и Япония планируют реализовать новые проекты в энергосфере

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Япония обсудили дальнейшую перспективу сотрудничества в сфере энергетики, а также проекты генерации, сообщает Trend со ссылкой на ОАО «Азерэнержи».

Как отмечается, данное обсуждение состоялось в рамках встречи руководителя ОАО «Азерэнержи» Бабы Рзаева с делегацией во главе с директором по Центральной Азии японской энергетической компании TEPSKO Нориаки Такетани.

Сообщается,что в ходе встречи, в которой также участвовал менеджер реализованного в Баку проекта «Шимал-2» Сато Митсуюки и менеджер по развитию бизнеса компании TEPSCO Яшуши Шиногини, были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Японии в энергетической сфере.

Отметим, что Шимальская Электростанция— тепловая электростанция Азербайджана, расположена в Баку. Из одного центра осуществляется управление двумя электростанция «Шимал-1» и «Шимал-2». Общая мощность — 5,7 миллиарда киловатт часов электроэнергии в год. Две электростанции обеспечивают 20 процентов производства электроэнергии по всей стране и около 40-50 процентов - по Баку и Абшеронскому полуострову.

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