Минэнерго Украины о перспективах подключения к «Южному газовому коридору»

БАКУ/Trend/ - При подключении к "Южному газовому коридору" Украина сможет закупать газ у Азербайджана в рамках второй и третей фазы расширения мощности газопровода, сказали Trend в министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как отметили в министерстве, Украина заинтересована в диверсификации маршрутов и источников поставок природного газа.

"Кроме этого, мы заинтересованы в расширении сотрудничества по вопросам организации поставок сырой нефти и готовы рассмотреть возможность поставок сжиженного природного газа из Азербайджана в Украину", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что разработан проект Меморандума о сотрудничестве между министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины и министерством энергетики Азербайджана.

"Планируется проведение заседания украинско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики", - сказали в ведомстве.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются – "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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