TAP может поставлять больше объемов природного газа через интерконнекторы

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) является ключевым проектом, особенно для Юго-Восточной Европы, где потребление энергии чрезмерно зависит от тяжелого ископаемого топлива.

Как сообщает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

«Через интерконнектор Греция-Болгария (IGB) и, возможно, через Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP), TAP может в будущем поставлять дополнительные 10 миллиардов кубометров газа в год», - сказал он.

Скьеппати добавил, что реализация проекта TAP идет по графику, на данный момент проект завершен более чем на 91 процент.

Он также отметил, что судно итальянской компании Saipem находится в южной части Италии и вскоре в рамках строительства TAP начнет прокладку труб через Адриатическое море на глубине около 800 метров.

Отметим, что проект ТАР, стоимостью 4,5 миллиарда евро, является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров – Албании, 105 километров – по дну Адриатического моря и восемь километров – по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP – 20 процентов, SOCAR – 20 процентов, Snam – 20 процентов, Fluxys – 19 процентов, Enagás –16 процентов, Axpo – пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.