SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)

29 января 2020 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По части строительства новых установок на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева прогресс работы составил 63 процента от первоначального объема работ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на сообщение госнефтекомпании SOCAR.

Как отмечается, данный показатель был оглашен в ходе встречи президента госнефтекомпании SOCAR Ровнага Абдуллаева и делегации во главе с председателем и основным акционером итальянской группы компаний Maire Tecnimont Фабрицио ди Амато, состоявшейся 28 января.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева и проектах SOCAR Polymer», - сообщает госнефтекомпания.

Отметим, что в процессе модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева компания Maire Tecnimont выступает в качестве основного подрядчика по строительству новых установок.

«Руководство компании SOCAR, учитывая, что модернизация НПЗ имени Гейдара Алиева имеет особое значение для Азербайджана, взяло на себя контроль за исполнением данного проекта. Созданная компания SOCAR Daunstrim осуществляет контроль за ускоренным и высокоэффективным исполнением и оптимизацией проекта», - говорится в сообщении SOCAR.

Также было отмечено, что, являясь единственным нефтеперерабатывающим предприятием в Азербайджане – НПЗ имени Гейдара Алиева – основной поставщик энергобезопасности страны.

«Поэтому в период модернизации деятельность завода не прекращается, реконструкция осуществляется наряду с производственными процессами на заводе, работающем на полную мощность. По этой причине модернизация завода считается сложным проектом», - сообщает госнефтекомпания.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, в свою очередь, заявил, что модернизация НПЗ имени Гейдара Алиева должна осуществляться в рамках установленных расходов, с максимальным эффективным использованием государственных средств.

Отметим, что в ходе встречи также был обсужден ход последних плановых испытательных работ, проведенных на некоторых объектах полиэтиленового завода высокой плотности в рамках завершившегося проекта SOCAR Polymer. Было отмечено, что пробная работа будет проведена специалистами SOCAR и Maire Tecnimont в течение ближайшей недели.

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  • SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)
  • SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)
  • SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)
  • SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)
  • SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)
  • SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)
  • SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)
  • SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)
  • SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)
  • SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)
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