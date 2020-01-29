В Азербайджане подготовлен законопроект об эффективном использовании энергоресурсов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы Европейского Союза EU4Energy при организационной поддержке министерства энергетики и Международной энергетической хартии подготовлен законопроект “Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности”.

Как сообщает в среду Trend cо ссылкой на министерство энергетики, об этом рассказал заместитель министра Самир Велиев, говоря о реформах, проводимых в сфере энергетики, на заседании в рамках программы ЕС EU4Energy.

Заместитель министра отметил, что следующим шагом в этом направлении стало представление рабочей группе проекта Первого Национального плана действий по энергоэффективности на 2021-2025 годы, далее в ходе бюджетных обсуждений будут изучены мнения и предложения по проекту.

На заседании также были рассмотрены цели по энергосбережению и энергоэффективности, связанные с Национальным планом деятельности, озвучены предложения по усилению административной и институциональной структуры в этой области, созданию системы мониторинга и отчетности по энергоэффективности, проведению просветительской работы. Присутствующих проинформировали о предлагаемых мероприятиях по энергоснабжению, промышленности, транспорту и аграрному сектору, зданиям и муниципальным услугам Национального плана действий на 2021-2025 годы, были заслушаны презентации посвященные энергосбережению и оценке требуемых инвестиций, обсуждены мнения и предложения рабочей группы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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