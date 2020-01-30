Президент Беларуси назначил уполномоченных по переговорам о поставках нефти из Казахстана

БАКУ/Trend/ - Президент Александр Лукашенко уполномочил правительство страны на подписание с Казахстаном соглашения "О поставках нефти и нефтепродуктов в Беларусь", сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно сообщению, Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику.

Так, указом № 27, Лукашенко уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Как ранее сообщал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, предварительное соглашение о поставках казахстанской нефти и нефтепродуктов в Беларусь было подписано в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан.

Тогда же стало известно, что Казахстан планирует поставлять в Беларусь от одного до 3,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Как ранее сообщал вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, Казахстан рассчитывает подписать соглашение о поставках в начале 2020 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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