Нефть продолжает дешеветь на рисках вокруг коронавируса

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются в среднем на 1% на новостях о росте числа погибших от нового коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Eена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,1%, до 58,26 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,09%, до 52,75 доллара за баррель.

Мировые рынки, включая и рынок нефти, в четверг находятся под давлением из-за продолжающегося быстрого роста числе заболевших и погибших от нового коронавируса. Так, по последним данным число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

Трейдеры опасаются негативного влияния сложившейся ситуации на всю мировую экономику и спрос на нефть, в том числе. Нефтяной аналитик Stratfor Грег Придди (Greg Priddy), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что дальнейшая динамика котировок будет зависеть от оценок степени негативного влияния коронавируса на спрос на нефть.

Дополнительным негативным фактором для цен являются данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране за минувшую неделю на 3,5 миллиона баррелей, хотя ожидался значительно менее сильный прирост.

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