Saipem скоро начнет прокладку TAP по дну Адриатического моря

БАКУ/Trend/ - Итальянская компания Saipem вскоре приступит к прокладке Трансадриатического газопровода (TAP) с итальянского побережья по дну Адриатического моря, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

Как отметили в консорциуме, в настоящее время ведутся работы на борту баржи Castoro Sei итальянской компании Saipem, которая является подрядчиком проекта.

«Это судно, на борту которого могут находиться до 340 человек, занимается сваркой труб и вскоре начнет их прокладку по дну Адриатического моря», - говорится в сообщении.

Напомним, что консорциум TAP начал строительные работы на морском участке трубопровода в октябре 2018 года.

Первые морские трубы в албанских водах были проложены в марте 2019 года.

Протяженность морского участка TAP, соединяющего албанское и итальянское побережья, составляет 105 километров.

Трубы будут проложены по дну Адриатического моря: 37 км - в территориальных водах Албании, 25 км - в территориальных водах Италии и 43 км - в международных водах.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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