Азербайджан подписал с Украиной ряд межправительственных документов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 31-го января в Киеве состоялось 12-е заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства энергетики.

Перед заседанием состоялась встреча сопредседателей комиссии с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием.

На встрече было отмечено, что визит президента Украины Владимира Зеленского в нашу страну и переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в декабре прошлого года заложили основу для развития украинско-азербайджанских связей на новом этапе. Было отмечено, что проведение заседания Межправительственной комиссии является одним из позитивных последствий этого визита, и главы государств поставили перед комиссией важные задачи по расширению экономического сотрудничества.

Отметим, что на заседании межправительственной комиссии была рассмотрена текущая ситуация и перспективы по энергетике, транспорту, сельскому хозяйству, туризму и инфраструктуре как сферам, представляющим интерес с точки зрения экономических отношений. Было отмечено, что в 2019 году товарооборот между Азербайджаном и Украиной составил 808 миллионов долларов США. В прошлом году Украина заняла девятое место во внешнеторговом обороте нашей страны, седьмое - в импорте, 16-е - в экспорте. Экономическое сотрудничество может еще больше развиваться с деятельностью торговых домов в обеих странах, новыми инвестиционными проектами в перспективных областях и индустриальных парках, созданием экспортоориентированных совместных предприятий.

Сопредседатель комиссии, министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал, что в прошлом году основную часть экспорта из Азербайджана в Украину составляла сырая нефть: "Компания SOCAR Energy Ukraine до сих пор инвестировала более 304 миллионов долларов США. В этой стране действуют более 60 АЗС и четыре нефтебазы компании. Предложения SOCAR по расширению деятельности в Украине, наряду с нефтегазовой сферой, возобновляемой энергетике и энергоэффективности, а также сотрудничеству в ненефтяном секторе выступают в качестве новых потенциальных направлений наших экономических связей. В рамках этого визита мы ознакомились с инфраструктурными проектами в Одессе и Киеве и выслушали предложения. Думаю, что по итогам этих обсуждений мы сможем реализовать совместные инвестиционные проекты во многих сферах вперед и еще больше укрепить наше сотрудничество. Для этого есть политическая воля, намерения и широкие возможности. Мы открыты к сотрудничеству во всех сферах, и считаю, что заседание комиссии внесет вклад в решение этих вопросов”.

Подчеркнув, что до сих пор в нашу страну было инвестировано 270 миллиардов долларов США, министр отметил, что проводимый под руководством Президента Азербайджана курс реформ также служит диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора и дальнейшему улучшению инвестиционного климата.

Сопредседатель комиссии от Украины, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что есть цель довести объем торгового оборота между двумя странами до двух миллиардов долларов США. С этой целью важно продолжать интенсивные связи, эффективное сотрудничество компаний обеих стран по потенциальным проектам.

Отметим, что по итогам заседания Межправительственной комиссии был подписан протокол. Кроме того, были подписаны ”Меморандум о сотрудничестве между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и охраны окружающей среды Украины“,”Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Азербайджана о сотрудничестве между дипломатическим представительством и сотрудниками консульских учреждений по осуществлению членами их семей оплачиваемых видов деятельности”, "Соглашение о сотрудничестве между исполнительной властью города Нахчыван и государственной администрацией Львовской области, ”Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Украины", ”Договор о научно-техническом сотрудничестве между научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия министерства сельского хозяйства Азербайджана и винным институтом Украины".

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