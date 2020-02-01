Президент Туркменистана подписал ряд документов для совершенствования энергоотрасли

БАКУ /Trend/ - В рамках заседания Кабмина, состоявшегося 31 января, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал ряд важных документов, нацеленных на совершенствование энергетической сферы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

Глава государства подписал постановление, согласно которому государственный концерн "Туркменгаз" заключит с малайзийской компанией Serba Dinamik Sdn.Bhd контракт на закупку необходимого оборудования для строительства туркменского участка газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия», включая комплект оборудования для газоизмерительной станции.

Согласно другому постановлению, государственная электроэнергетическая корпорация "Туркменэнерго" министерства энергетики Туркменистана заключит контракты с зарубежными компаниями для приобретения необходимого оборудования, материалов и автотехники для строительства высоковольтных линий электропередачи и станций «Ахал – Балкан» и «Балкан – Дашогуз».

В соответствии с документом турецкая компания Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. осуществит необходимое проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию систем телемеханики, коммуникаций и программного обеспечения для линий электропередачи.

Данные документы призваны способствовать дальнейшему раскрытию энергетического потенциала Туркменистана.

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