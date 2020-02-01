Ашхабад и Дели обсудили газопроводный проект ТАПИ

1 февраля 2020 09:31 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Индии Азаром Абул Хасан Ханом, сообщает Trend в субботу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

На встрече была подчеркнута роль газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), который послужит мостом, соединяющим Центральную и Южную Азию, говорится в сообщении.

Стороны также говорили о расширении партнерства в экономике, транспорте, агросекторе, химической отрасли и в области информационно-коммуникационных технологий.

Напомним, что строительство туркменского участка газопровода ТАПИ началось в декабре 2015 года. Проектная мощность ТАПИ может достигать 33 миллиардов кубометров газа в год.

К работам на территории Афганистана приступили в февраля 2018 года, в Пакистане их начало запланировано на 2020 год. Трубопровод намечено провести вдоль шоссе Кандагар-Герат в западном Афганистане, а затем через Кветту и Мултан в Пакистане. Конечным пунктом назначения станет индийский город Фазилка.

Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз" выполняет функции основного финансиста и управленца проекта. В консорциум также входят "Афганская газовая корпорация", пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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