Азербайджанская нефть подешевела

3 февраля 2020 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 31 января составила 62,15 доллара за баррель, что на 0,9 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 61,18 доллара за баррель, что на 0,84 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 54,87 доллара за баррель, что на 0,26 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 31 января составила 56,67 доллара за баррель, что на 1,1 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на третье февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова).

Twitter:@IsmailovaNargis

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