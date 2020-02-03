Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 27-31 января

3 февраля 2020 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (27-31 января) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 63,29 доллара за баррель, что на 3,4 доллара ниже показателя предыдущей недели, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 64,42 доллара за баррель, минимальная – 62,15 доллара.

На минувшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 55,52 доллара за баррель, что на 2,66 доллара ниже показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 56,69 доллара за баррель, минимальная – 54,7 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 58,31 доллара за баррель, что на 4,04 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 59,49 доллара за баррель, минимальная – 56,67 доллара за баррель.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

Twitter:@IsmailovaNargis

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