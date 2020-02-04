Азербайджанская нефть подешевела

4 февраля 2020 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базе CIF в итальянском порту Аугуста, третьего февраля составила 59,86 доллара за баррель, что на 2,29 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 59,96 доллара за баррель, что на 1,22 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 52,22 доллара за баррель, что на 2,65 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, третьего февраля составила 53,52 доллара за баррель, что на 3,15 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на четвертое февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова).

Twitter:@IsmailovaNargis

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