Делегация «Белнефтехима» встретится с ресурсодержателями Казахстана

4 февраля 2020 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Казахстана организует встречи делегации «Белнефтехима» с ресурсодержателями Казахстана. Об этом, как сообщает Trend во вторник со ссылкой на казахстанские СМИ, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

По его словам, делегацию ожидают в Нур-Султане для переговоров уже на этой неделе.

«Прорабатывается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов. После подписания белорусская сторона имеет возможность приобретать у нас нефть. Мы как министерство организуем встречи с ресурсодержателями по их просьбе", – сказал министр.

Он также уточнил, что вопрос выбора маршрута будущих поставок будет зависеть от коммерческой привлекательности маршрута.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства Беларуси, делегация концерна «Белнефтехим» посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти в начале февраля.

Напомним, что недавно президент Беларуси уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписанию при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Как ранее сообщал экс-министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, предварительное соглашение о поставках казахстанской нефти и нефтепродуктов в Беларусь было подписано в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан.

Тогда же стало известно, что Казахстан планирует поставлять в Беларусь от одного до 3,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Как ранее сообщал вице-министр энергетики Асет Магауов, Казахстан рассчитывает подписать соглашение о поставках в начале 2020 года.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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