Казахстан в скором времени восстановит экспорт нефти в Китай

БАКУ /Trend/ - Казахстан в ближайшие дни восстановит экспорт нефти в Китай. Об этом, как передает Trend во вторник со ссылкой на казахстанские СМИ, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

По его словам, на сегодня экспорт нефти в Китай полностью приостановлен.

«В ближайшие дни мы планируем его восстановить», - сказал Ногаев.

Напомним, что 16 января 2020 года при приеме нефти АО «СНПС - Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов «КазТрансОйл» было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции. В тот же день был остановлен прием нефти от «СНПС - Актобемунайгаз». С учетом снижения объемов нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, министерство энергетики скорректировало график поставок нефти в январе 2020 года на нефтеперерабатывающие заводы страны, в то же время сократив экспорт казахстанских производителей в направлении Китая.

Согласно сообщению «КазТрансОйл», транзит российской нефти в Китай по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» не остановлен и осуществляется в полном соответствии с договорными обязательствами и нормами качества в рамках ГОСТ.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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