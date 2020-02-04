"Азерэнержи" ведет работы по реконструкции подстанций

БАКУ/Trend - «Азерэнержи» проводит реконструкцию в соответствии с программой реабилитации на 220 и 110-киловольтных подстанций, которые играют важное значение в энергообеспечении города Баку и Абшеронского полуострова, сообщает Trend со ссылкой на “Азерэнержи”.

Согласно сообщению, завершена реконструкция и сданы в эксплуатацию 220-киловольтная подстанция «Мушфиг» в поселке Бадамдар Сабаильского района, и 110-киловольтная подстанция «Забрат» в поселке Забрат Сабунчинского района. Выполнены реконструкционные работы на 110-киловольтной подстанции «Восьмой километр», которая эксплуатируется с 1968 года и 110-киловольтной подстанции «Сульфанол» в Сумгаите, находящейся в эксплуатации с 1976 года.

"110 киловольтная подстанция «Дюбенди» открытого типа после соответствующих работ функционирует как объект закрытого типа. Ввиду того, что подстанция была построена в 1953 году, срок эксплуатации ее давно истек", - отмечается в сообщении.

Отметим, что в настоящее время проводится капитальный ремонт и реконструкционные работы на 220-киловольтной подстанции «Хырдалан», которая эксплуатируется с 1953 года, на 110-киловольтной подстанции «Ахмедлы», которая эксплуатируется с 1968 года, 110-киловольтной подстанции «Маштага», которая эксплуатируется с 1949 года.

"На всех подстанциях строятся центры управления, укомплектованные системой релейной защиты, автоматики и управления. В результате выполненных работ, будет устранен дефицит мощности и будет обеспечена надежная эксплуатация оборудования", - отмечается в сообщении.

Отметим, что реконструкция подстанций крайне важна для предотвращения аварий, для перенаправления нагрузки с одной подстанции на другую в аварийном режиме, устранения потерь и самое главное - более качественного обеспечения потребителей электрической энергией. Работа ведется в специальном режиме, обеспечивая потребителей беспрерывным энергообеспечением.

Напомним, что «ОАО «Азерэнержи» проводит реконструкцию около 20 подстанций - осуществляет замену оборудования и трансформаторов на более мощные.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.