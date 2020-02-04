Туркменистан представит газопроводный проект ТАПИ на роуд-шоу в Дубае

АШХАБАД / Trend/ - В рамках запланированного на 24-25 февраля в Дубае (ОАЭ) роуд-шоу "Нефть и газ Туркменистана" состоится презентация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает Trend со ссылкой на госконцерн Туркменгаз.

Планируется рассмотреть возможности партнерства в реализации очередного этапа разработки гигантского месторождения «Галкыныш» для обеспечения природным газом транснационального газопровода ТАПИ, других инвестиционных проектах, говорится в сообщении.

Свое участие в мероприятии подтвердили 200 делегатов, представляющие 80 компаний и ведомств более чем из 20 стран мира. В кулуарах предусмотрены деловые переговоры с заинтересованными сторонами.

В ходе форума состоится обсуждение перспектив делового партнерства по ряду направлений.

Среди них разработка месторождений на лицензионных шельфовых блоках в туркменском секторе Каспийского моря; привлечение инвестиций во внедрение новых технологий, которые способствуют оптимизацию добычи на зрелых месторождениях; привлечение инвестиций в трудно разрабатываемые месторождения, газохимические проекты.

Напомним, что в качестве организаторов роуд-шоу выступают госконцерны «Туркменгаз», «Туркменнефть» и госкорпорация «Туркменгеология» при содействии Turkmen Forum и Gaffney, Cline & Associates.

Напомним, что строительство туркменского участка газопровода ТАПИ началось в декабре 2015 года. Проектная мощность ТАПИ - до 33 миллиардов кубометров газа в год. К работам на территории Афганистана приступили в февраля 2018 года, в Пакистане - запланировано на 2020 год.

Трубопровод намечено проложить вдоль шоссе Кандагар-Герат в западном Афганистане, а затем через Кветту и Мултан в Пакистане. Конечным пунктом назначения станет индийский город Фазилка. Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн Туркменгаз выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Отметим, что Туркменистан на данном этапе экспортирует газ в Китай и Россию.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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