Цифровизация на втором месте в стратегическом плане развития SOCAR

БАКУ/Trend/ - Цифровизация на принципах великой промышленной революции занимает в нашем стратегическом плане развития второе место после нефти и газа. Как сообщает в среду Trend об этом сказал Президент Азербайджанской Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, в следующем десятилетии, вероятно, не будет будущего у компаний, отстающих в области цифровизации.

“Мы реализуем большие программы, и цифровизация, которую мы провели в Petkim, уже признана на мировом уровне. В этом смысле Petkim вошел в число 18 самых успешных компаний. Petkim удостоился высокой оценки на Давосском экономическом форуме по уровню цифровизации. Цифровизация на принципах великой промышленной революции занимает в нашем стратегическом плане развития второе место после нефти и газа”, - отметил президент SOCAR.

Отметим, что Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства и являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, экспортирует ее четвертую часть. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн в год.

Долевое участие в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. владеет 51 процентом акций, 49 процентов акций находится в свободном обращении на фондовом рынке.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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