Туркменистан и ЕС обсудили диверсификацию поставок энергоносителей на мировые рынки

АШХАБАД/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенного посла Европейского Союза Диего Руиза Алонсо, который вручил верительные грамоты, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Приоритетными аспектами сотрудничества были названы обеспечение энергетической безопасности, диверсификация поставок энергоносителей на мировые рынки, говорится в сообщении.

Дипломат заявил, что Евросоюз рассчитывает на эффективное взаимодействие с Туркменистаном.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по аспектам активизации партнёрства в ряде ключевых направлений, включая политическую, экономическую, правовую, гуманитарную и экологическую сферы.

В ходе беседы было подтверждено обоюдное стремление укреплять эффективное партнёрство в таких стратегических областях, как охрана окружающей среды, адаптация к изменениям климата, диверсификация и цифровизация экономики, поддержка частного сектора, управление водными ресурсами, демократизация общества, обеспечение прав человека, инвестиции в молодёжь и многое другое.

Предметом повышенного внимания стала тема формирования на Евразийском континенте новых международных транспортных маршрутов, что продиктовано самим характером глобализации мировой экономики.

Напомним, что стороны регулярно обсуждают крупные проекты в области развития транспортных систем и региональной энергетической инфраструктуры.

В частности, на данном этапе ведется подготовка проекта правового рамочного соглашения о будущих поставках газа из Туркменистана в Европу.

Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для этой задачи. Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

(Автор: Гусейн Гасанов)