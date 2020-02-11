Суточная потребность в газе впервые превзошла прогноз

БАКУ/Trend/ - Спрос на газ впервые с 10 февраля оказался выше ожиданий. Так, в указанную дату потребность в газе по стране достигла 41 миллиона кубометров в сутки, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ПО "Азеригаз".

Согласно сообщению, по опыту прошлого года суточный спрос не превысил 35 миллионов кубометров.

"Увеличение числа подписчиков основано на реальном спросе, уступках, сделанных руководством ПО в подаче газа владельцам теплиц, своевременной поставке газа промышленным предприятиям, а также регулярной и бесперебойной подаче газа в сеть", - отметили в сообщении.

Также отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом (10 февраля 2019 года) в росте спроса на газ наблюдается разница более чем в 9 миллионов кубометров в сутки. В прошлом году спрос на сегодняшний календарный день составил около 32 миллионов кубометров. В настоящее время потребность в газе по Баку составляет более 22 миллионов кубометров (17 миллионов кубометров в 2019 году), по регионам - более 17 миллионов кубометров (13 миллионов кубометров в 2019 году).

"В настоящее время, учитывая резкое изменение погодных условий на территории страны, объединением серьезно изучаются входное и выходное давление газорегулирующих устройств, установленных на начальных, средних и конечных точках газопроводов среднего давления, питающихся от газораспределительных узлов на станциях. В случае необходимости повышается технологический режим подачи газа, содержащегося в сети газоснабжения, благодаря чему объем газа и давление серьезно не снижаются, обеспечивается своевременная подача всем абонентам и поддерживается оптимальное состояние газовых сетей", - отмечается в сообщении.

В случаях снижения давления газа абоненты могут позвонить в колл-центр 104/185 или отправить сообщение на номер (+99477) 3 104 104 (whatsapp).