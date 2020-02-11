Миненэрго обнародовало объемы нефтедобычи за январь 2020 года

БАКУ/Trend/ - Суточная добыча нефти за январь 2020 года составила 769 тысяч баррелей, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно данным, по состоянию на январь 2020 года ежедневная добыча нефти в стране составила 769 тысяч баррелей. Из них 678 тысяч баррелей - сырой нефти, 91 тысяч баррелей - конденсата. Ежедневно экспортировано 540 тысяч баррелей сырой нефти, 87 тысяч баррелей конденсата, 22,3 тысячи баррелей нефтепродуктов.

Напомним, что в январе министерство энергетики представило в техническую комиссию Совместного мониторингового комитета ОПЕК информацию о ежедневной добыче нефти.

Отметим, что на VII встрече министров ОПЕК и ОПЕК+ (стран-экспортеров нефти, не входящих в организацию ОПЕК), шестого декабря 2019 года было принято решение о сокращении добычи нефти по ОПЕК + на 500 тысяч баррелей в день. В соответствии с новой "декларацией о сотрудничестве", обязательства Азербайджана увеличены на семь тысяч баррелей и определены на уровне 27 тысяч баррелей. До конца первого квартала 2020 года Азербайджан должен сохранить ежедневную добычу нефти в объеме 769 тысяч баррелей.