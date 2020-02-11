Казахстан ожидает подписания соглашения о поставках нефти в Беларусь

БАКУ /Trend/ - Делегация «Белнефтехима» провела переговоры о поставках нефти с рядом казахстанских нефтедобывающих компаний, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

По словам Ногаева, на данный момент казахстанская сторона ожидает подписания соглашения в этой сфере.

«Как вы знаете, это межправительственное соглашение, которое регулирует механизм поставки», - сказал он.

Ногаев подчеркнул, что казахстанские компании заинтересованы в этих поставках.

«Мы организовали встречи с компаниями «Карачаганак Петролиум Оперейтинг», North Caspian Operating Company, Тенгизшевройл и другими», - сказал министр.

Ногаев уточнил, что данный договор с Беларусью будет подписан после того, как государственные органы проработают и согласуют все вопросы.

По его словам, дата проведения очередного раунда переговоров по поставкам пока неизвестна.

Напомним, что шестого февраля делегация концерна «Белнефтехим» прибыла в Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти.

Также недавно президент Беларуси уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписанию при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Как ранее сообщал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, предварительное соглашение о поставках казахстанской нефти и нефтепродуктов в Беларусь было подписано в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан.

Тогда же стало известно, что Казахстан планирует поставлять в Беларусь от одного до 3,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Как ранее сообщал вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, Казахстан рассчитывает подписать соглашение о поставках в начале 2020 года.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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