Модернизация ПО "Азеркимья" завершится в III квартале текущего года

БАКУ /Trend/ - Модернизация производственных площадей в составе ПО "Азеркимья" SОCAR полностью завершится в третьем квартале этого года.

Как сообщает Trend в четверг, об этом журналистам в ходе пресс-тура сказал заместитель главного инженера по модернизации завода "Этилен-полиэтилен" Гадир Алиев.

По его словам, модернизация на заводе началась в 2017 году и перешла в активную фазу.

"Работы в рамках модернизации завершены на 94 процента. Уже начаты предварительные работы по настройке", - отметил Алиев.

По его словам, в рамках проекта строятся новые установки и модернизируются действующие.

"Главный подрядчик модернизации завода - компания Technip. Субподрядчиками являются Ustay и Asfen", - сказал он.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

Отметим, что завод" Этилен-Полиэтилен " действует с 1989 года.