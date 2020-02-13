Производительность завода "Этилен-полиэтилен" по этилену увеличится более чем вдвое

БАКУ /Trend/ - По завершении работ по модернизации ежегодная производительность завода "Этилен-полиэтилен" по этилену увеличится в 2,3 раза.

Как сообщает Trend в четверг, об этом журналистам в ходе пресс-тура сказал заместитель главного инженера по модернизации завода "Этилен-полиэтилен" Гадир Алиев.

"В 2017 году годовая производительность завода" Этилен-полиэтилен" по этилену составляла около 100-120 тысяч тонн", - сказал Гадиров.

По его словам, если в 2017 году годовая производительность заводапо пропилену составляла 80-100 тысяч тонн, то в 2020 году этот показатель составит 187 тысяч тонн.

Алиев отметил, что в этом году годовая производительность завода увеличится почти в два раза и составит 192 тысячи тонн.

Напомним, что согласно графику реализации проекта модернизации завода "Этилен-полиэтилен", активные строительные работы начались в 2017 году.

Модернизация завода завершится в третьем квартале 2020 года.

Главным подрядчиком проекта реконструкции и модернизации является итальянский офис компании Technip. В качестве консультанта в управлении проектом участвует компания SOCAR-CBR. В качестве технического консультанта на разных этапах проект поддержали нидерландский офис компании FLUOR и британский офис Clifford Chance.

Строительно-монтажные работы были поручены совместному предприятию SOCAR Azfen и турецкой компании Ustay.

(Автор: Наргиз Исмаилова)