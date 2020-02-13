На заводе "Этилен-Полиэтилен" ведутся работы по повышению мощности парогенераторного комплекса

БАКУ /Trend/ - На заводе "Этилен-Полиэтилен" ведется строительство нового парового турбогенератора.

Как сообщает Trend в четверг, об этом журналистам в ходе пресс-тура сказал заместитель главного инженера по модернизации завода "Этилен-полиэтилен" Гадир Алиев.

"Целью проекта является повышение производственной мощности парогенераторного комплекса, который обеспечивает завод электроэнергией", - сказал Алиев.

Алиев добавил, что для реализации проекта в 2016 году SOCAR подписала соглашение с немецкой компанией UNIPER и создала совместное предприятие SOCAR-UNIPER.

По его словам, новый паровой турбогенератор полностью обеспечит потребности завода. Проектную мощность нынешнего парогенераторного комплекса планируется довести до 65 мегаватт в секунду.

Он отметил, что за счет внутренних возможностей ПО "Азерикимья" реконструируется существующая старая подстанция. После завершения проекта у ПО "Азерикимья" появится возможность передачи электроэнергии, обеспеченной за счет собственных возможностей, другим предприятиям SOCAR, а также другим потребителям города Сумгайыт.

"Оба проекта планируется завершить в 3-м квартале текущего года", - сказал Алиев.

(Автор: Наргиз Исмаилова)