ПО "Азеркимья" и Petkim подписали соглашение об обмене опытом
БАКУ /Trend/ - С целью использования международного опыта SOCAR в Азербайджане, ПО "Азеркимья" подписало соглашение о сотрудничестве с аналогичным предприятием SOCAR в Турции “Petkim Petrokimya Holding A.Ş.”, сообщает Trend с пресс-тура SOCAR.
Согласно информации, будет проведен обмен современными знаниями и опытом между сотрудниками заводов SOCAR в Турции и Азербайджане.
Отметим,что в первом квартале 2020 года группа молодых инженеров ПО "Азерикимья" будет направлена в “Petkim Petrokimya Holding A.Ş.” для участия в интенсивном практическом обучении
(Автор: Наргиз Исмаилова)
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