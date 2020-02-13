ПО "Азеркимья" и Petkim подписали соглашение об обмене опытом

БАКУ /Trend/ - С целью использования международного опыта SOCAR в Азербайджане, ПО "Азеркимья" подписало соглашение о сотрудничестве с аналогичным предприятием SOCAR в Турции “Petkim Petrokimya Holding A.Ş.”, сообщает Trend с пресс-тура SOCAR.

Согласно информации, будет проведен обмен современными знаниями и опытом между сотрудниками заводов SOCAR в Турции и Азербайджане.

Отметим,что в первом квартале 2020 года группа молодых инженеров ПО "Азерикимья" будет направлена ​​в “Petkim Petrokimya Holding A.Ş.” для участия в интенсивном практическом обучении

(Автор: Наргиз Исмаилова)