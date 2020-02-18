Венгрия может импортировать газ из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Венгрия может начать импортировать природный газ из Азербайджана с 2023 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Hungary Today, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что газ в объёме 1-2 миллиардов кубометров в год, который Венгрия может импортировать из Азербайджана, значительно повысит безопасность поставок газа в страну.

По словам министра, импорт азербайджанского газа в Венгрию представляется возможным благодаря скорому завершению строительства "Южного газового коридора" и увеличению добычи газа в Азербайджане.

Далее Сийярто особо отметил соглашение между венгерской нефтегазовой компанией MOL и американской компанией Chevron, в результате которогопервая приобрела 9,5 процента акций в проекте по разработке азербайджанского блока нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и почти девятипроцентную долю в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан.

Министр отметил, что это является крупнейшей инвестицией Венгрии на Кавказе.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор", инициированный Азербайджаном, является одним из приоритетных для ЕС, предусматривающим транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, что будет способствовать усилению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта "Южный газовый коридор" оценивается в 40 миллиардов долларов.

Прогресс по строительству TAP на конец января составляет 92 процента. Работы в таких сегментах мегапроекта, как расширение Южно-Кавказского Газопровода и строительство TANAP, практически завершены.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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