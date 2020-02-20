Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 19 февраля составила 62,60 доллара за баррель, что на 2,34 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 61,34 доллара за баррель, что на 1,88 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 57,53 доллара за баррель, что на 2,31 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 19 февраля составила 59,61 доллара за баррель, что на 2,3 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на 20 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

Twitter:@IsmailovaNargis