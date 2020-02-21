Туркменистан проведет в Дубае конференцию по газопроводному проекту ТАПИ

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан планирует провести 24-25 февраля в Дубае (ОАЭ) международную конференцию "ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) – газопровод мира и сотрудничества", сообщает Trend в пятницу со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Вице-премьер Мыратгельды Мередов на заседании правительства также сообщил, что в эти дни состоится и международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана. В нем ожидается участие представителей крупных мировых нефтегазовых компаний, финансовых структур, научно-исследовательских институтов и международных организаций.

В рамках мероприятий будут рассмотрены перспективы развития в Туркменистане газохимической отрасли, привлечение инвестиций в проекты освоения морских блоков туркменского сектора Каспийского моря. По проекту ТАПИ будет проведен «круглый стол» с представителями зарубежных компаний.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что строительство транснационального газопровода ТАПИ является частью энергетической стратегии Туркменистана, предусматривающей диверсификацию экспортных маршрутов поставок энергоносителей на мировой рынок, включая страны Юго-Восточной Азии.

Претворение в жизнь столь масштабного проекта придаст новый импульс экономическому развитию государств региона, будет содействовать решению вопросов социального, экологического и гуманитарного характера, отметил глава государства.

Напомним, что строительство туркменского участка газопровода ТАПИ началось в декабре 2015 года. Проектная мощность ТАПИ - до 33 миллиардов кубометров газа в год. К работам на территории Афганистана приступили в феврале 2018 года, в Пакистане они запланированы на 2020 год. Трубопровод намечено провести вдоль шоссе Кандагар-Герат в западном Афганистане, а затем через Кветту и Мултан в Пакистане. Конечным пунктом назначения станет индийский город Фазилка.

Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз" выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Отметим, что Туркменистан обладает огромными запасами природного газа, занимая четвертое место в мире по этому показателю; на данном этапе газ экспортируется в Китай и Россию.

(Автор: Гусейн Гасанов)