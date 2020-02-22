Туркменистан восстановил подачу электроэнергии в Узбекистан

Энергетика 22 февраля 2020 10:25 (UTC+04:00)
Туркменистан восстановил подачу электроэнергии в Узбекистан

АШХАБАД /Trend/ - Импорт электроэнергии из Туркменистана в Узбекистан восстановлен в полном объеме, сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу компании "Национальные электрические сети Узбекистана".

Согласно информации, неисправность линий электропередачи, возникшая вследствие аварии утром 21 февраля на территории Туркменистана между подстанциями «Мары» и «Сердар», была устранена туркменскими энергетиками.

В настоящее время ведется работа по подключению к сети потребителей, временно отключенных от электроснабжения. Кратковременные отключения, которые могут произойти в электроснабжении из-за различных сбоев, устраняются, сказано в информации.

Напомним, что накануне поставки электроэнергии в Узбекистан из Туркменистана из-за аварии снизились в 13 раз - с 780 мегаватт до 60 мегаватт.

В целом поставки начались с 1 декабря 2019 года согласно договоренности с госкорпорацией «Туркменэнерго». Туркменистан продает электроэнергию также Афганистану.

Официальный Ашхабад изучает перспективы поставок электроэнергии на рынки Кавказа, Центральной и Южной Азии. Общий объём производимой в Туркменистане электроэнергии к 2024 году планируется довести до 33 миллиардов киловатт-часов, что превосходит нынешние показатели почти на 30 процентов.

Азиатский банк развития (АБР) недавно выделил 500 миллионов долларов США для электроэнергетического проекта в Туркменистане. В его рамках будет создана магистральная линия электропередачи для страны, что повысит надежность энергоснабжения как внутренних потребителей, так и соседних стран-импортеров.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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