Азербайджанский газ даст Италии преимущества в переговорах с другими поставщиками газа - французский эксперт

Энергетика 23 февраля 2020 10:10 (UTC+04:00)
Азербайджанский газ даст Италии преимущества в переговорах с другими поставщиками газа - французский эксперт

БАКУ/Trend/- Азербайджанский газ важен для Италии с точки зрения энергобезопасности.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник центра политических исследований OCP (Рабат, Марокко) и Французского института международных и стратегических отношений (Париж, Франция) Франсис Перрен.

Он отметил, что Трансадриатический трубопровод (TAP), являющийся частью «Южного газового коридора», позволит Европе, в том числе Италии впервые импортировать газ из региона Каспийского моря, с азербайджанского месторождения «Шах Дениз».

«Италия получит доступ к новому источнику газа, который важен с точки зрения энергетической безопасности. Азербайджанский газ также даст Италии преимущества в переговорах с другими поставщиками газа, так как при наличии нескольких конкурирующих поставщиков, импортирующая страна может получить более выгодные условия», - сказал Перрен.

Он отметил, что Италия является производителем газа, но добыча в стране невелика и имеет тенденцию к снижению.

«Эта страна импортирует большие объёмы газа, и, как и для каждого крупного импортера энергоресурсов, очень важно найти новые источники поставок газа, чтобы диверсифицировать свой импорт. По данным Международного энергетического агентства , за первые 11 месяцев 2019 года добыча природного газа в Италии упала на 10 процентов, а импорт газа вырос почти на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», - пояснил эксперт.

Перрен сказал, что Италия является третьей по величине экономикой в ​​Европейском союзе (ЕС) после после Германии и Франции (с учетом выхода Великобритании).

«Италия является вторым по величине потребителем газа в ЕС после Германии. Основными поставщиками газа Италии являются Россия, Алжир, Катар и Ливия, и Азербайджан скоро присоединится к списку поставщиков Италии»,- заключил он.

Отметим, что Италия получит 8,8 миллиарда кубометров газа год по TAP. Ожидается, что поставки начнутся к концу 2020 года. По состоянию на конец января проект TAP завершен на 92 процента.

(Автор: Ляман Зейналова)

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