Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 17-21 февраля

Энергетика 24 февраля 2020 10:33 (UTC+04:00)
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 17-21 февраля

БАКУ/Trend/ - На минувшей неделе (17-21 февраля) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 61,31 доллара за баррель, что на 0,98 доллара выше показателя предыдущей недели, сообщает в понедельникTrend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 62,60 доллара за баррель, минимальная – 60,21 доллара.

На минувшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 56,27 доллара за баррель, что на 2,93 доллара выше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 57,79 доллара за баррель, минимальная – 55,22 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 58,69 доллара за баррель, что на 3,57 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 60,22 доллара за баррель, минимальная – 57,31 доллара за баррель.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter:@IsmailovaNargis

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Грузия обнародовала объёмы экспорта в Японию
Грузия обнародовала объёмы экспорта в Японию
Грузия вводит ограничения на авиасообщение с Ираном
Грузия вводит ограничения на авиасообщение с Ираном
IFC о проектах, реализованных в Грузии
IFC о проектах, реализованных в Грузии
Loading Bars
Лента новостей
В Турции отменен ряд морских рейсов Турция 10:46
В Узбекистане увеличивается количество предприятий сферы услуг Финансы 10:43
В Бахрейне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Арабские страны 10:33
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 17-21 февраля Энергетика 10:33
Хикмет Гаджиев: Ходжалинский геноцид - преступление против человечности Политика 10:33
В Пакистане шесть человек погибли при взрыве машины Другие страны 10:32
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:24
В работе автобусов, выезжающих из Азербайджана в Иран, изменений нет - служба Общество 10:17
Курс маната по отношению к мировым валютам на 24 февраля Финансы 10:17
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:51
АО «Алматинские электрические станции» привлечет ремонтные работы Тендеры 09:48
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:48
Обнародованы объемы перевалки грузов из Китая через порты Турции Турция 09:40
Шабнам Гасанова: Признание достижений гуманитарной политики Азербайджана Святым Престолом - наглядный образец растущего мирового авторитета страны Политика 09:34
Правда о Ходжалинском геноциде должна быть донесена до еще большего количества людей - турецкий депутат Политика 09:30
В Иране увеличилось производство 30 промышленных и минеральных продуктов Экономика 09:26
Грузия обнародовала объёмы экспорта в Японию Финансы 09:24
Toyota возобновила работу всех своих четырех заводов в Китае Другие страны 09:22
Гуманитарная политика под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой высоко оценивается на мировой арене - политолог Политика 09:19
Фор Гнассингбе в четвертый раз стал президентом Того Другие страны 09:01
В Казахстане пресекли международный канал поставок оружия Казахстан 08:50
Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса Другие страны 08:36
В Нью-Йорке эвакуировали Еврейский общинный центр из-за сообщения о бомбе США 08:20
Большинство американцев сочли Трампа победителем предстоящих выборов США 08:09
Эстония начала разработку боевого робота Европа 07:54
В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек США 07:31
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2592 Другие страны 07:12
Глава МИД Франции: Энергетика является важной сферой сотрудничества с Азербайджаном (Интервью) Энергетика 07:00
Еще одно сильное землетрясение произошло в Турции Турция 06:58
В США назвали цель захода эсминца в Черное море США 06:55
Число умерших от коронавируса в Южной Корее выросло до семи Другие страны 06:29
В Канаде выявили десятый случай заражения коронавирусом Другие страны 05:57
Иран задействует вооруженные силы в борьбе с коронавирусом Общество 05:42
Футболист "Барселоны" Роберто выбыл на месяц из-за травмы Спорт 05:27
В Иране произошло землетрясение Общество 05:10
Трамп заявил о готовности подписать соглашение с талибами США 04:41
В Колумбии четыре человека погибли при столкновении автомобиля и поезда Другие страны 04:22
В Венеции будут дезинфицировать общественный транспорт Европа 04:01
Экспорт из Турции в Иран продолжается - министр Турция 03:45
Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Энергетика 03:28
В Эфиопии при взрыве гранаты пострадали около 30 демонстрантов Другие страны 03:12
Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу Европа 02:55
Израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа (Обновлено) Израиль 02:41
Сириийские силы ПВО отражают ракетную атаку в районе Дамаска Арабские страны 02:18
Парламент Китая перенесет ежегодную сессию из-за коронавируса Другие страны 02:11
Джорджо Армани из-за коронавируса на неделю закрыл фабрики и офисы своей компании Европа 01:51
В Турции произошло землетрясение Турция 01:34
У второго израильтянина с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус Израиль 01:29
Грузия вводит ограничения на авиасообщение с Ираном Грузия 01:11
Комплекс по производству полиэтилентерефталата построят в Атырау Казахстан 00:51
Трамп уверен, что Си Цзиньпин справится с проблемой коронавируса США 00:45
Меган Фокс снимется в научно-фантастическом боевике "Аврора" В мире 00:24
Греция отменила образовательные поездки в Италию из-за коронавируса Европа 00:15
Силовики открыли огонь по протестующим в Багдаде Другие страны 00:01
В Азербайджане нет госпитализированных с подозрением на коронавирус - официальное заявление Общество 23 февраля 23:35
Роухани прокомментировал рекордно низкую явку на парламентских выборах Политика 23 февраля 23:19
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1769 В мире 23 февраля 22:47
ЦИК аннулировал результаты еще по ряду избирательных участков Политика 23 февраля 22:25
Сирены воздушной тревоги второй раз за вечер прозвучали на юге Израиля Израиль 23 февраля 22:24
В Азербайджане вырос объем ВВП Бизнес 23 февраля 22:03
В Британии число случаев заражения коронавирусом достигло 13 Европа 23 февраля 21:52
В Италии третий человек умер от коронавируса Европа 23 февраля 21:35
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до девяти человек (Обновлено) Турция 23 февраля 21:19
Землетрясение в Иране вновь ощущалось в Азербайджане Общество 23 февраля 21:05
Второе землетрясение магнитудой выше 5 произошло на северо-западе Ирана Иран 23 февраля 20:43
Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess выросло до 691 В мире 23 февраля 20:39
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции Политика 23 февраля 20:19
Пакистан временно закрыл границу с Ираном из-за коронавируса Другие страны 23 февраля 20:17
ЦИК Азербайджана аннулировал результаты по ряду избирательных участков Политика 23 февраля 20:05
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 23 февраля 19:59
Иордания запретила въезд граждан из ряда стран из-за коронавируса Арабские страны 23 февраля 19:41
Трамп заявил, что лично подпишет мирное соглашение с талибами США 23 февраля 19:17
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 23.02.2020 Политика 23 февраля 19:00
Отклонена жалоба по Сумгаитскому избирательному округу Политика 23 февраля 18:52
Завтра в Баку ожидается туман, без осадков Общество 23 февраля 18:37
Турция временно закрыла границу с Ираном Турция 23 февраля 18:25
ЦИК Азербайджана оставил в силе результаты по Гарадагскому избирательному округу Политика 23 февраля 17:42
ЦИК Азербайджана отклонил жалобу по одному из избирательных округов Политика 23 февраля 17:16
Азербайджан не закрывал таможенные пункты на границе с Ираном Общество 23 февраля 17:03
Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,5% Иран 23 февраля 16:43
В Турции число пострадавших при землетрясении выросло до 37 человек Турция 23 февраля 16:35
В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек Иран 23 февраля 16:30
Бой без правил азербайджанца и американца в Японии (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 23 февраля 16:06
Началось очередное заседание ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами Политика 23 февраля 16:00
На границе Азербайджана с Ираном усилены меры контроля Общество 23 февраля 15:58
МИД Азербайджана предупредил граждан, отправляющихся в Иран Политика 23 февраля 15:23
Мубариз Гурбанлы: Азербайджан заслуженно признан в мире образцом мультикультурализма Политика 23 февраля 14:27
Сотрудничество между Азербайджаном и Италией все более крепнет - политолог Политика 23 февраля 14:19
В Турции более 20 человек пострадали при землетрясении Турция 23 февраля 14:09
В Иране число заразившихся коронавирусом выросло до 43 человек Иран 23 февраля 14:04
В Сирию за сутки вернулись более 810 беженцев из Иордании и Ливана В мире 23 февраля 13:43
Текущий уровень толерантности в Азербайджане - результат политики главы государства - Бахруз Гулиев Политика 23 февраля 13:40
Визит Президента Азербайджана в Италию в контексте двусторонних отношений не имеет аналогов по значимости - политолог Политика 23 февраля 13:24
Италия высоко оценивает роль Азербайджана на международной арене - Фикрет Садыхов Политика 23 февраля 13:06
Аравийская коалиция уничтожила в Красном море заминированную лодку хуситов Арабские страны 23 февраля 12:56
Айдын Гулиев: Совместная декларация - знаменательная веха в истории стратегического сотрудничества Азербайджана и Италии Политика 23 февраля 12:46
Землетрясение в Иране ощущалось на западе Азербайджана Общество 23 февраля 11:48
Четыре человека погибли из-за ливней в Перу Другие страны 23 февраля 11:06
В Иране произошло сильное землетрясение Иран 23 февраля 10:36
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 10:12
Все новости