Баронесса Эмма Николсон: У Азербайджана и Великобритании большие перспективы для будущего сотрудничества в области энергетики (Интервью)

БАКУ/Trend/ - У Азербайджана и Великобритании большие перспективы для будущего сотрудничества в области энергетики.

Об этом сказала в интервью Trend торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

"Я вижу большие перспективы для будущего сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в области энергетики, в том числе с потенциальным завершением строительства газопровода "Южный газовый коридор", обеспечивающего доставку азербайджанского газа в Италию. Соглашение о партнерстве между Азербайджаном и Великобританией, наряду с сотрудничеством наших операторов мирового уровня SOCAR и BP, обеспечит Азербайджану преимущества новейших технологий добычи нефти и газа", - сказала она.

Николсон отметила, что энергетический рынок изменится в течение следующего десятилетия, создав новые возможности для инвестиций в Азербайджане.

"По мере того, как мир переходит к технологиям с низким уровнем выбросов углерода, в связи с приближением конференции COP26 (Конференция ООН по изменению климата) в ноябре, страны будут брать на себя новые обязательства по сокращению своих выбросов. Азербайджан добился больших успехов в этой области, введя в эксплуатацию проекты в области ветровой и солнечной энергии, и Великобритания готова инвестировать в этот сектор, чтобы помочь максимально использовать Азербайджану потенциал солнечной, ветровой и гидроэнергетики ", - сказала она.

Как отметила Николсон, BP недавно объявила о своем обязательстве сократить выбросы углекислого газа до нуля.

"Это большой шаг вперед и знак того, что процесс COP26 набирает обороты. Я надеюсь, что SOCAR и все операторы в Азербайджане возьмут на себя аналогичные обязательства", - сказала она.

Далее Николсон отметила, что между двумя странами существует большой потенциал для инвестиций и торговли.

"Азербайджан может диверсифицировать свою экономику и извлечь выгоду из своего мощного нефтегазового сектора. Я рада поддержать эту стратегию и реформы в бизнес-среде, которые происходят в Азербайджане. Как посланник премьер-министра Великобритании по торговле, я с удовольствием встретилась с многочисленными делегациями из Азербайджана, посещающими Великобританию, которые помогают предпринимателям из разных секторов – от здравоохранения и сельского хозяйства до образования и космоса – и создают отличные контакты со своими британскими коллегами", - сказала Николсон.

Она также рассказала о дальнейших перспективах торговых отношений между Азербайджаном и Великобританией.

"Текущий уровень торговли впечатляет, но я хотела бы увидеть увеличение торговли в обоих направлениях, с тем, чтобы улучшить благосостояние двух стран. Азербайджанская сельскохозяйственная продукция,очень вкусная (в том числе вино) и я уверена, что в случае налаживания экспорта, эти продукты могут быть популярны в Великобритании. Британские экспортеры будут продолжать искать новые способы удовлетворения спроса здесь. Мы надеемся, например, представить британские продукты на выставке ADEX в Баку в конце этого года. Поскольку Великобритания становится независимой торговой страной, мы более свободны для развития торговых и партнерских отношений с Азербайджаном. Мы очень надеемся, что обе стороны воспользуются этой возможностью", - сказала она.

Николсон отметила, что Великобритания и Азербайджан всегда могут сделать больше, чтобы развивать отношения между предпринимателями двух стран.

"В конце января министерство международной торговли Великобритании (DIT) организовало Roadshow, в ходе которого эксперты из Азербайджана встретились с представителями британских фирм и инвесторами в Лондоне, Оксфорде, Манчестере и Ковентри", - сказала она.

Помимо сотрудничества в экономической сфере, Николсон также особо подчеркнула плодотворное сотрудничество в сфере образования.

"Наряду с партнерскими отношениями между британскими и азербайджанскими школами и университетами, британское правительство вкладывает средства в учебные центры для обеспечения передового обучения английскому языку детей из семей, переселенных в результате конфликта. Расширение программы Британского совета "Творческая искра" (Creative Spark) показывает, что она идеально соответствует потребностям Азербайджана. Я надеюсь, что партнерство в творческих отраслях продолжит процветать. Процветает культурный обмен в сфере музыкального и исполнительского искусства. Например, Британский совет организовал впечатляющий визит танцевальной группы Candoco в Баку. Программа Британского совета Crafting Futures также создает прекрасное взаимодействие в сфере искусства, в частности, посредством сотрудничества Школы традиционных искусств под патронатом принца Уэльского с Азербайджаном.

Николсон сообщила, что она совершит визит в Баку в конце февраля для участия на встрече Консультативного совета по "Южному газовому коридору".

"В этом году мы планируем провести диалог по внешней политике на уровне министров. У нас есть важная двусторонняя повестка дня для обсуждения, включая торговую политику, а также региональные вопросы, где у Азербайджана есть важные идеи. Осенью в Баку состоятся наши ежегодные переговоры в рамках Совместной межправительственной комиссии, что станет еще одним стимулом для нашего двустороннего экономического сотрудничества. Я также надеюсь вернуться в Баку осенью, и это станет моим седьмым визитом в страну на этой позиции. Моя работа в качестве торгового представителя вызывает глубокое удовлетворение, потому что я могу помогать нашим двум независимым государствам развивать партнерство, знакомясь с этой прекрасной страной", - заключила она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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