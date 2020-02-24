Дочерняя компания "Роснефти" увеличивает объемы экспорта нефти из Венесуэлы

Энергетика 24 февраля 2020 22:19 (UTC+04:00)
Дочерняя компания "Роснефти" увеличивает объемы экспорта нефти из Венесуэлы

Дочерняя компания "Роснефти" TNK Trading International SA увеличивает объемы экспорта венесуэльской нефти на фоне введения США санкций против Rosneft Trading. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ожидается, что за первые два месяца 2020 года TNK Trading International SA вывезет из Венесуэлы 14,3 млн баррелей нефти, в то время как за весь 2019 год эти показатели не превысили 5 млн баррелей. Bloomberg подчеркивает, что в распоряжении компании находятся по меньшей мере 8 необходимых для этого танкеров.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

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