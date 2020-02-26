Цена нефти Brent опустилась ниже $55
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% - до $54,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года.
Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,92% - до $49,92 за баррель.
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