Цена нефти Brent опустилась ниже $55

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% - до $54,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года.

Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,92% - до $49,92 за баррель.