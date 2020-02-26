Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

Энергетика 26 февраля 2020 10:09 (UTC+04:00)
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 25 февраля составила 57,59 доллара за баррель, что на 0,02 доллара больше больше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 56,84 доллара за баррель, что на 0,04 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 52,04 доллара за баррель, что на 0,3 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 февраля составила 56,17 доллара за баррель, что на 0,19 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на 26 февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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