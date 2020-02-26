Цена нефти Brent опустилась ниже $53

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:48 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 2 января 2019 года.

Стоимость нефти марки WTI снижается на 2,32% - до $48,74 за баррель.