Цена нефти Brent опустилась ниже $53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:48 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 2 января 2019 года.
Стоимость нефти марки WTI снижается на 2,32% - до $48,74 за баррель.
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