Датские компании могут поделиться с Азербайджаном ноу-хау в области устойчивой энергетики – посол

БАКУ/Trend/ - У датских компаний есть большой опыт, которым они могут поделиться с Азербайджаном в сфере устойчивой энергетики, сказал Trend посол Дании в Турции и Азербайджане Свенд Оллинг.

Он отметил, что Дания особенно заинтересована в развитии сотрудничества в сфере устойчивости.

"Правительство Дании заявило, что оно хочет сократить выбросы углерода в Дании на 70 процентов к 2030 году. Это очень амбициозная национальная цель и мы надеемся, что другие страны мира также возьмут этот курс", - сказал дипломат.

По словам Оллинга, Дания участвует в нескольких проектах по обмену ноу-хау и опытом со странами-партнерами.

"Несмотря на то, что в Азербайджане есть большие объёмы ископаемых источников энергии, я считаю, что страна также может извлечь выгоду из инвестиций в более чистые и более устойчивые энергетические решения. Прежде всего, потому что все страны должны внести свой вклад в борьбу с изменением климата, а также потому, что, вкладывая средства в возобновляемые и устойчивые решения, Азербайджан расширяет свою энергетическую структуру и в долгосрочной перспективе становится энергетически устойчивым. Датские компании могут поделиться с Азербайджаном технологиями ноу-хау в этой сфере", - сказал посол.

В целом, по его словам, между Данией и Азербайджаном налажены дружественные отношения.

"Являясь членом ЕС, Дания сотрудничает с Азербайджаном в рамках Европейской политики соседства и Инициативы Восточного партнерства. Эти программы предлагают важные сферы для укрепления торговых отношений, но также предоставляют платформу для обсуждения важных тем, таких как права человека и демократия. Что касается политики в области прав человека и безопасности, то Дания и Азербайджан также тесно сотрудничают в рамках Совета Европы и ОБСЕ. Для дальнейшего улучшения отношений между Данией и Азербайджаном диалог и контакты между людьми имеют первостепенное значение. Укрепление торговых отношений, включая обмен товарами, услугами и знаниями, несомненно, будет одним из способов достижения этой цели", - добавил Оллинг.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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