Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 26 февраля составила 56,40 доллара за баррель, что на 1,19 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в четвергTrend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 55,53 доллара за баррель, что на 1,31 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 50,27 доллара за баррель, что на 1,77 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 февраля составила 54,95 доллара за баррель, что на 1,22 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на 27 февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова)