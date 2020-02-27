БАКУ /Trend/ - В электроснабжении Баку возникла проблема, сообщает в четверг Trend. в ОАО «Азеришыг».

Причиной стала неисправность в работе одной из подстанций.

В настоящее время проводится работа по устранению проблемы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)