Цена нефти Brent опустилась ниже $51 впервые с декабря 2018 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,52% - до $50,95 за баррель. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти находилась ниже $51 за баррель в конце декабря 2018 года.
Стоимость нефти марки WTI упала на 4,6% - до $46,47 за баррель.
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