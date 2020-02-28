Цена нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили темпы снижения до 4%, при этом нефть Brent опустилась в цене ниже 50 долларов за баррель, WTI - ниже 45 долларов, волатильность на рынках из-за опасений по коронавирусу сохраняется. Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 4,04%, до 49,64 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,35%, до 45,04 доллара за баррель. При этом цена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года, WTI минутами ранее опускалась ниже 45 долларов за баррель впервые с начала января 2019 года. Утром котировки снижались на 3%.

Нефтяные котировки продолжают падать из-за рисков вокруг спроса, связанных с коронавирусом из Китая. Заболевание продолжает распространяться за пределами КНР, обеспокоенность вызывает и высокое число случаев заражения в Южной Корее, Италии и Иране. Трейдеры опасаются, что заболевание может сдержать рост экономики, что повлияет и на нефтяной спрос.

Распродажа затронула и фондовые рынки - еще в четверг биржи США упали на 4,5%, в пятницу биржи Европы опускаются на 4,5-5%.