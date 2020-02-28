Цена на нефть марки Brent обновила минимум с июля 2017 года

Нефть продолжает дешеветь в пятницу вечером, цена марки WTI опускается уже почти на 7%, Brent - более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой РИА Новости.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 5,18%, до 49,05 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 6,82%, до 43,88 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость марки Brent опускалась ниже 49 долларов за баррель.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. В ходе торгов нефть марки WTI обновила минимум с начала января 2019 года, а марки Brent - с июля 2017 года.

За последние дни зафиксирован резкий рост числа заболеваний коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая, особенно в Италии и Южной Корее. Согласно последним данным, в самом Китае число заболевших достигло 78,8 тысячи, в Корее - превысило 2 тысячи, в Италии поднялось до 650. Дальнейшее распространение заболевания может вызвать значительное падение спроса на нефть.

Теперь инвесторы ожидают, что ОПЕК+ примет решение о сокращении добычи нефти для поддержания цен. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ - сроки его действия и лимиты добычи - должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене.